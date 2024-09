Niemand möchte auf der Seite des Verlierers sein, das gilt insbesondere für Akteure in der internationalen Politik. Vor diesem Hintergrund löste Wladimir Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 auch bei seinen Verbündeten große Irritationen aus. In China wundert man sich bis heute, dass Russland seiner Selbstdarstellung als militärische Großmacht nicht gerecht wird und den Krieg nicht schnell gewinnen konnte. Ex-Sowjetrepubliken wie Kasachstan gingen auf Distanz zu Putin, auch um ihre eigene Souveränität zu unterstreichen.

Deutlich wurde das auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Kasachstan zu Wochenbeginn, bei dem Präsident Kassym-Schomart Tokajew zu schnellen Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg aufrief. "Eine weitere Eskalation des Kriegs führt zu irreparablen Folgen für die ganze Menschheit und in erster Linie für alle Länder, die direkt an dem russisch-ukrainischen Konflikt beteiligt sind", sagte er. "Es ist Fakt, dass Russland in militärischer Hinsicht unbesiegbar ist."

Westliche Kriegsziele sind in Gefahr

Es fehlt der Ukraine aktuell wieder an allem. Ausrüstung für die Soldaten, Munition, aber vor allem Panzer und anderes schweres Gerät. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einem Gespräch mit dem bekannten US-Journalisten Fareed Zakaria zu Wochenbeginn: "Wir müssten 14 Brigaden ausrüsten, können aber von den bisher gelieferten Waffen gerade einmal 4 Brigaden ausrüsten." Und weiter: "Wir haben alles gegeben, was wir in Reserve hatten, sowohl in Depots als auch bei Reserve-Einheiten."