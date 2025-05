Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump droht Putin mit "herbem Schlag"

Die Verhandlungen in Istanbul sind vorbei. Ukrainer und Russen wollen jeweils 1.000 Kriegsgefangene austauschen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump droht Russland: Das wäre ein herber Schlag

Donald Trump hat Russland nach dem Ende der Verhandlungen in der Türkei mit Sanktionen gedroht. Trump sagte in einem Interview mit dem Sender Fox News, er glaube immer noch, dass der russische Präsident Wladimir Putin bereit sei, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu schließen. Er warnte aber, dass seine Regierung bei einem Scheitern der Verhandlungen Sanktionen gegen Moskau verhängen werde. "Ehrlich gesagt, werde ich Sanktionen verhängen, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen", sagte Trump. "Für Russland wäre das ein herber Schlag, denn sie haben es derzeit schwer mit der Wirtschaft, die Ölpreise sind niedrig.

Samstag, 17. Mai

Ukraine und Russland vereinbaren großen Gefangenenaustausch

Zum Auftakt ihrer direkten Gespräche über ein mögliches Kriegsende haben Russland und die Ukraine einen großen Austausch von jeweils 1.000 Kriegsgefangenen vereinbart. Das bestätigten Russlands Chefunterhändler Wladimir Medinski und der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow. Ein genauer Zeitpunkt wurde nicht genannt. Der Austausch solle aber "in nächster Zeit" erfolgen, sagte Umjerow.

Medinski äußerte sich zufrieden über die erste Gesprächsrunde mit Vertretern der Ukraine in Istanbul. "Nachdem die Parteien ein Konzept für eine Waffenruhe vorgelegt haben, halten wir es für angebracht, unsere Verhandlungen fortzusetzen", wurde der Berater von Kremlchef Wladimir Putin von den russischen Staatsagenturen zitiert.

Nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei eine Friedenslösung verpasst worden. "Wir hatten diese Woche eine echte Chance, uns auf ein Ende des Kriegs hinzubewegen – hätte Putin nicht davor Angst gehabt, in die Türkei zu kommen", schrieb Selenskyj auf der Plattform X vom Rande eines Gipfeltreffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Albanien. Er selbst sei zu einem direkten Treffen mit dem Kremlchef bereit gewesen, um die wichtigsten Fragen auszuräumen. "Er hat aber zu nichts zugestimmt."

Selenskyj, Merz und Co. telefonieren mit Trump

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die europäischen Spitzen haben nach ukrainischen Angaben mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. An dem Gespräch nahmen demnach auch Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der polnische Regierungschef Donald Tusk teil.

Merz sieht "sehr, sehr kleinen diplomatischen Erfolg"

Putin ernennt Zerstörer von Mariupol zum Kommandeur der Bodentruppen

"Inakzeptable Forderungen": Gespräche in Istanbul kurz nach dem Start beendet

Die Ukraine hat Russland vorgeworfen, bei den Verhandlungen beider Länder in Istanbul "inakzeptable Forderungen" erhoben zu haben, um die Gespräche scheitern zu lassen. Ein ukrainischer Regierungsvertreter sagte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP, Moskau verlange von Kiew die Aufgabe ukrainisch kontrollierter Gebiete als Vorbedingung für eine Waffenruhe. Die Forderungen gingen "über das hinaus, was vor dem Treffen besprochen wurde".

Die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine seit über drei Jahren wurden nach Angaben aus dem türkischen Außenministerium am Nachmittag beendet. Die etwas mehr als eineinhalbstündigen Verhandlungen hatten nach tagelangem Hin und Her am Mittag in der türkischen Metropole begonnen. Das Treffen wurde vom türkischen Außenminister Hakan Fidan eröffnet, der eine rasche Waffenruhe forderte und der nach Angaben aus seinem Ministerium auch während der anschließenden Gespräche dabei war.