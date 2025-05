Aktualisiert am 19.05.2025 - 16:48 Uhr

Aktualisiert am 19.05.2025 - 16:48 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Donald Trump (l.) und Wladimir Putin wollen am Nachmittag telefonieren – doch die Erwartungen an das Gespräch sind gering. (Archivbild) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Vor dem Gespräch mit Putin erhöht Washington den Druck. In Polen werden fünf Tonnen Schmuggelgut beschlagnahmt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Telefonat von Trump und Putin hat begonnen

Optimisten hoffen auf einen Durchbruch in den Friedensbemühungen für die Ukraine : Zur Stunde sprechen die Staatschef der USA und Russlands miteinander. Den ganzen Artikel lesen Sie hier .

Weißes Haus: Alles liegt auf dem Tisch – auch Sanktionen

Das Weiße Haus hat vor dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt, dass in dem Gespräch über den Ukraine-Krieg alle Optionen auf dem Tisch liegen – auch neue Sanktionen. Trump sei auch bereit, Putin persönlich zu treffen, sagt seine Sprecherin.

US-Vizepräsident JD Vance warnte unterdessen vor einer Sackgasse in den Gesprächen über Russlands Krieg gegen die Ukraine. "Wir sind uns bewusst, dass wir uns hier in einer Sackgasse befinden", sagte Vance am Montag vor Reportern. "Ich denke, der Präsident (Donald Trump) wird dem (russischen) Präsidenten Putin sagen: 'Hören Sie, ist das Ihr Ernst? Ist das wirklich Ihr Ernst?'".