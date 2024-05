Der Einzug ins Finale der europäischen Champions League bringt Borussia Dortmund (BVB) in der laufenden Saison 2023/24 voraussichtlich noch einmal sieben Millionen Euro mehr Gewinn. Der Fußball-Bundesligist schraubte seine Prognose am Mittwoch zum dritten Mal nach oben: auf 40 bis 50 (bisher 33 bis 43) Millionen Euro.

Deutsches Finale wieder möglich

Nun könnte es zu einer Neuauflage des deutschen Finales kommen. Der FC Bayern gastiert am Mittwochabend bei Real Madrid, das Hinspiel endete mit 2:2. Der BVB sei im Endspiel am 1. Juni – erneut in Wembley – in jedem Fall Außenseiter, kommentierte Analyst Philipp Sennewald von Nuways.