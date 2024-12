Northvolt-Krise: Scholz verteidigt Förderung von Fabriken

Aktualisiert am 04.12.2024 - 13:48 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 13:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt steckt in einer tiefen Krise. Fördergelder des Bundes stehen auf der Kippe.

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt mit Blick auf die Krise des schwedischen Batterieherstellers Northvolt eine staatliche Förderung für den Bau von Batteriefabriken. Der SPD-Politiker sagte bei einer Regierungsbefragung im Bundestag, es sei sehr bedauerlich, dass sich die Unternehmenspläne von Northvolt weder in Europa noch in Deutschland gegenwärtig so weiterentwickelten wie erhofft.