Aktualisiert am 29.12.2024 - 11:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Haus-&-Grund-Präsident Kai Warnecke kritisierte in einem Interview mit "Bild": "Es zeichnet sich eine massive Steuererhöhung ab. Die Verantwortung dafür trägt Olaf Scholz : erst als Finanzminister, jetzt als Bundeskanzler." Scholz hatte die Reform 2019 als damaliger Finanzminister mit auf den Weg gebracht.

Bei rund 60 Prozent könnte die Grundsteuer steigen

Die Reform steht laut Warnecke im Widerspruch zu Scholz' früherem Versprechen, dass die Änderungen "aufkommensneutral" sein würden. Nach der Untersuchung bleibt in nur 2,7 Prozent der Fälle die Steuerlast stabil, während in gut einem Drittel (36,5 Prozent) die Sätze sinken. Allerdings müssen 60,8 Prozent der Betroffenen mit einer Erhöhung rechnen – in Spitzenfällen um bis zu 996 Prozent.