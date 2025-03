Drei Jahre Tesla: Zwischen Zuversicht und Protest

Umweltschützer gegen Tesla beim Wasser

Der Verein für Natur und Landschaft in Brandenburg - die Bürgerinitiative gegen Tesla - will einen neuen Negativ-Umweltpreis "Der verdreckte Tropfen" verleihen, der in diesem ersten Jahr je zur Hälfte an die SPD Brandenburg (für die Ansiedlung von Tesla in einem Wasserschutzgebiet) und an Tesla in Grünheide (für mutmaßliche Gefährdungen des Wasserschutzgebietes) gehen soll.