Unicredit-Chef stellt Übernahme der Banco BPM infrage

Aktualisiert am 20.06.2025 - 13:10 Uhr

Die Zukunft für Unicredit sei "sehr rosig", mit oder Übernahmen, so der Konzern-Chef Andrea Orcel. (Archivbild) (Quelle: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa/dpa-bilder)

Unicredit-Chef Andrea Orcel wollte eigentlich die Commerzbank schlucken - doch der Deal scheint derzeit in weiter Ferne. Auch die Übernahme eines heimischen Geldhauses stößt auf großen Widerstand.

Die italienische Großbank Unicredit stellt die umstrittenen Übernahmepläne für die heimische Banco BPM infrage. Man habe alles versucht, "aber wenn wir das Problem nicht lösen können, was wahrscheinlich ist, werden wir uns zurückziehen", sagte Konzern-Chef Andrea Orcel der italienischen Zeitung "La Repubblica". Auch zur möglichen Übernahme der deutschen Commerzbank hatte sich die Unicredit zuletzt zurückhaltend geäußert.

Die Großbank kämpft mit politischem Widerstand - sowohl in Italien als auch in Deutschland. Die italienische Regierung hatte im Fall Banco BPM ihr Veto mittels "Golden Power" zunächst eingelegt - ein Instrument zum Schutz strategischer Sektoren. Orcel, der auch bei der Commerzbank im großen Stil eingestiegen ist, kritisierte den Schritt als intransparent und überzogen. Für die Bank sei es jedoch nicht entscheidend: Die Zukunft für Unicredit sei "sehr rosig", mit oder ohne Übernahmen, so der Konzern-Chef.