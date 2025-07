Russischer Ölmanager stirbt nach Fenstersturz

Aktualisiert am 04.07.2025 - 11:17 Uhr

Transneft hat das Monopol auf Ölpipelines in Russland (Archivbild) (Quelle: Stringer/dpa/dpa-bilder)

Die Energiebranche ist Russlands wichtigster Devisenbringer in Kriegszeiten. Als Manager lässt es sich hier gut verdienen. Doch eine Reihe tödlicher Fensterstürze wirft Fragen auf.

In Moskau ist der Vizechef des russischen Ölkonzerns Transneft, Andrej Badalow, nach dem Sturz aus einem Fenster gestorben. Die Leiche Badalows sei unter dem Fenster eines Hauses in der Villensiedlung Rubljowka gefunden worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Polizeikreise. "Als vorläufige Todesursache gilt Suizid." Fensterstürze sorgen immer wieder für Aufsehen in Russland.