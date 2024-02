Auch eine Mutter in Teilzeit hat einen Vollzeitjob. Bezahlt wird die Arbeit zu Hause aber nicht. So geht die gemeinsame Entscheidung für Kinder einseitig zu ihren Lasten. Das muss sich schleunigst ändern.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, es kann für Frauen genau richtig sein, ein klassisches Teilzeitmodell zu leben. Doch so nachvollziehbar die Gründe im Einzelnen sein mögen – die Folge bleibt immer dieselbe: weniger Geld am Lebensende, Abhängigkeit vom (Ex-) Mann, schlimmstenfalls Altersarmut. Da nützen auch die paar Rentenpunkte nichts, die der Ex-Ehepartner im Fall einer Scheidung abgeben muss.