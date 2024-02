Bericht: Deutsche in Ukraine getötet

In Bayern gibt es keinen Streik im Nahverkehr. In allen anderen Bundesländern aber haben die Beschäftigten ihre Arbeit niedergelegt – unter Kritik der Arbeitgeber.

In beinahe ganz Deutschland streiken die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag. Verdi fordert bei Manteltarifverhandlungen in den Bundesländern vor allem kürzere Arbeitszeiten, eine 35-Stunden-Woche oder mehr freie Tage. Je nach Bundesland unterscheiden sich hierbei die Forderungen jedoch.

Die Kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) der Länder sehen die Streiks generell kritisch. Vielerorts gab es erst eine Verhandlungsrunde und auf die Forderungen der Gewerkschaft Verdi wollen oder können die Arbeitgeber vielerorts nicht eingehen. In vielen Bundesländern könnten bei fehlender Lösung weitere Streiks drohen. Doch wo fordert Verdi was? Und was sagen die KAV dazu? Ein Überblick.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sagt KAV-Hauptgeschäftsführerin Sylvana Donath: "Die Beschäftigten profitieren ab März schon von historisch hohen Gehaltssteigerungen von über 12 Prozent." Ein Umsetzen der Forderungen würde den durchschnittlichen Bruttolohn für Beschäftigte im Fahrdienst auf mehr als 5.200 Euro erhöhen. Das wäre laut Donath "fernab jeglicher Realität".

Berlin

In Berlin zeigten sich die BVG und der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) in einer Mitteilung "irritiert" über das Vorgehen von Verdi. "Angesichts der konstruktiven Gespräche halten wir Warnstreiks in Berlin für unangemessen." Verdi fordert unter anderem 33 Urlaubstage für alle Beschäftigten, die Reduzierung der unbezahlten Pausen auf maximal 30 Minuten pro Schicht im Fahrdienst und zusätzliche Urlaubstage für die Arbeit im Nachtdienst.

Brandenburg

In Brandenburg fordert Verdi Zuschläge ab der ersten Überstunde und für Arbeit an Feiertagen einen bezahlten freien Arbeitstag zu einem anderen Zeitpunkt. Außerdem geht es um 20 Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr für die Beschäftigten im Nahverkehr. Der KAV erklärt in einer Pressemitteilung, den Streik nicht nachvollziehen zu können. Sowohl Entgeltsteigerungen als auch Veränderungen der Rahmenbedingungen seien seitens der Arbeitgeber in Aussicht gestellt worden. Bei den Streiks gehe es "um eine Machtdemonstration der Gewerkschaft ver.di".

Bremen

Auch in Bremen äußert der Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), Andreas Holling, laut dem Medium "buten un binnen" Kritik: "Der Streik ist aus unserer Sicht und vor allem zum jetzigen Zeitpunkt unverständlich." Es habe erst einen Tarifabschluss gegeben, zudem habe der Verkehrsverbund BSAG bislang in den Verhandlungen noch kein Angebot vorgelegt.

Hamburg

In Hamburg fordert Verdi die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, eine Begrenzung der belastenden Dienstlängen, 32 Urlaubstage und höhere Zulagen für Arbeit zu "ungünstigen Zeiten". Die Hamburger Hochbahn hatte ein Angebot vorgelegt, das mehr freie Tage umfasst. Das ist laut dem Unternehmen attraktiver als eine verkürzte Wochenarbeitszeit. In diesem Punkt könnte die Hochbahn also in der nächsten Verhandlungsrunde nicht auf Verdi zukommen.

Hessen

In Hessen fordert Verdi unter anderem ebenfalls eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und die Aufstockung des 13. Monatsgehalts auf 100 Prozent. Zudem sollen die unteren drei Entgeltstufen gestrichen werden, damit Jobeinsteiger mit etwa 200 Euro mehr Gehalt in den Beruf starten. Eine Stellungnahme des KAV Hessen zum Streik gab es am Freitag nicht.

Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern kritisiert der KAV den Streik. KAV-Geschäftsführerin Carola Freier sagte am Donnerstag, der Streik sei unverhältnismäßig. Die Gewerkschaft betreibe Imagepflege zulasten von Bürgerinnen und Bürgern. Die Arbeitgeber haben für die nächste Verhandlungsrunde am 21. Februar bereits ein Angebot angekündigt.

Niedersachsen