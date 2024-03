Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung beim Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin könnten laut dem zuständige Netzbetreiber Edis die Reparaturarbeiten deutlich früher beendet sein als bislang angenommen. Edis teilte am Sonntagabend mit, dass in den Abentstunden des Montags "die Chance auf eine vorzeitige Wiederversorgung der Giga-Factory sowie des Logistikzentrums" bestehe. Entscheidend für die Wiederversorgung sei das Ergebnis einer Hochspannungs-Messung, die am Montag durchgeführt werden soll.