Aktualisiert am 16.03.2024 - 11:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bahn und GDL verhandeln wieder: Einigung laut Bahn in Sicht

Durchatmen bei Fahrgästen der Deutschen Bahn: Nach zwei weiteren Streiks der Lokführergewerkschaft GDL innerhalb von zwei Wochen verhandeln beide Seiten in dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt wieder miteinander. "Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können", schrieb die Bahn am Samstag. Die GDL sehe bis dahin von weiteren Streiks ab. "Zu vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht", hieß es bei der Bahn.