Die deutschen Einzelhändler haben im Februar überraschend weniger Geld eingenommen. Ihr Umsatz sank um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es einen noch etwas stärkeren Rückgang von 1,9 Prozent. Das kommt unerwartet: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Gemessen am Februar 2023 gab es ein reales Minus von 2,7 Prozent, das mehr als dreimal so stark ausfiel wie vorhergesagt.

Das Ostergeschäft ist ein Lichtblick

Trotz nachlassender Inflation blieb die Verbraucherstimmung in Deutschland bis zuletzt verhalten. Das Barometer für das Konsumklima im April stieg zwar den zweiten Monat in Folge – allerdings nur um 1,4 auf minus 27,4 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) bei ihrer Umfrage herausfanden. Reale Einkommenszuwächse und ein stabiler Arbeitsmarkt bildeten an sich ein gutes Fundament: "Aber den Konsumenten fehlt es immer noch an Planungssicherheit und Zukunftsoptimismus", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.