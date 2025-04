US-Präsident Donald Trump sendet mit seinen Zollerhöhungen nicht nur Schockwellen in große deutsche Konzerne wie Adidas oder Volkswagen – sie reichen auch in kleine handwerkliche Manufakturen im Erzgebirge . Ob Räuchermännchen, Weihnachtspyramiden oder Nussknacker: Erzgebirgisches Kunsthandwerk ist in den Vereinigten Staaten begehrt.

Erzgebirgs-Nussknacker stehen unter UNESCO-Schutz

Günther glaubt an Alternativlosigkeit von Erzgebirgs-Produkt

Dass insbesondere Nussknacker in Amerika so gut ankommen, erklärt Günther so: "Es gibt viele Regionen mit einem hohen Anteil an deutschen Auswanderern – von Chicago bis an die Westküste." Zudem arbeite man schon lange mit großen Handelsketten in den USA zusammen. "Erzgebirgisches Kunsthandwerk ist deshalb auch in New Yorker Kaufhäusern zu finden, aber auch auf den beliebten Weihnachtsmärkten", fügte der Geschäftsführer hinzu. "Zudem gibt es viele Sammler und Clubs. Das ist jetzt alles gefährdet."