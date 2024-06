Die deutsche Industrie blickt sorgenvoll auf die Ergebnisse der Europawahl und die Umfrage zu den anstehenden Landtagswahlen in mehreren Bundesländern im Herbst.

Der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, befürchtet dabei einen Rechtsruck. "Ich mache mir sehr große Sorgen", sagte er beim Tag der Industrie in Berlin .

Zum einen seien hohe Wahlergebnisse für die AfD ein problematisches Signal an ausländische Unternehmen. Diese würden sich deutlich seltener in Deutschland ansiedeln wollen, wenn vor Ort mit fremdenfeindlichen Tendenzen zu rechnen sei.

Darüber hinaus kritisierte Russwurm aber auch die gesellschaftspolitischen Positionen entsprechender Parteien, die sich etwa gegen die Inklusion von behinderten Kindern aussprechen. In so einer Gesellschaft wolle er nicht leben, so Russwurm.