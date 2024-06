Nach Vaillant und Stiebel Eltron muss nun auch der Wärmepumpenhersteller Viessmann seine Angestellten in Kurzarbeit schicken. Betroffen sind nach Angabe des Unternehmens rund 4.000 Beschäftigte am Standort Allendorf/Eder in Hessen. Sie arbeiten in der Fertigung von Heizgeräten und Wärmepumpen.