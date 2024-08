"Eine Insolvenz ist häufig hausgemacht"

FTI, Opti-Wohnwelt oder Esprit: In Deutschland rollt eine Insolvenzwelle. Doch woran liegt das genau? t-online hat mit einem der renommiertesten Insolvenzverwalter gesprochen.

Schocknachricht für 1.300 Mitarbeiter: Die Geschäfte der insolventen Modemarke Esprit in Deutschland müssen ihren Betrieb womöglich bald einstellen. Potenzielle Investoren seien nicht daran interessiert, den kompletten Betrieb zu übernehmen, erklärte die Esprit Europe GmbH mit Sitz in Ratingen am Donnerstag.