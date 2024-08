Nach der Ankündigung von Esprit, alle Filialen in Deutschland zu schließen, hat eine Expertin den Mitarbeitern nun Hoffnung auf eine baldige neue Stelle gemacht. "Obwohl die Nachfrage nach Personal in Deutschland seit Monaten rückläufig ist, dürften die meisten Angestellten von Esprit schnell einen neuen Job finden", sagte die Ökonomin Annina Hering vom Jobportal Indeed laut Mitteilung. "Personal im Einzelhandel zählt momentan nämlich zu den gefragtesten Arbeitskräften Deutschlands."

"Bis zuletzt haben sich vermutlich viele Arbeitskräfte von Esprit Hoffnungen gemacht, dass ihre Jobs doch noch gerettet werden", so Hering. "Insofern dürfte die Nachricht vom Freitag bei einem Großteil der Belegschaft für einen regelrechten Schock gesorgt haben." Doch die Expertin gibt Hoffnung: "Die meisten Esprit-Mitarbeiter werden allerdings schnell erkennen, dass ihre Chancen auf dem Jobmarkt aktuell sehr gut aussehen." Trotz einiger Insolvenzen im Einzelhandel habe sich der Jobmarkt für Personal aus dem Einzelhandel in den vergangenen Monaten "als krisensicher erwiesen", sagte sie.

Expertin: Für Mitarbeiter der Esprit-Zentrale werde Jobsuche schwieriger

Während in fast jeder Branche in Deutschland aktuell weniger Personal als im Vorjahr gesucht werde, sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im Einzelhandel in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen, so Hering. "Insofern können die gekündigten Arbeitnehmenden aus den Esprit-Filialen selbstbewusst in den Bewerbungsprozess starten." Ihre Prognose: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die meisten von ihnen bis zum Jahresende sogar zwischen mehreren Folgejobs entscheiden und einen neuen Arbeitsvertrag unter verbesserten Konditionen abschließen können."