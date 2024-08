Ein Großauftrag bricht weg – und die Schlote GmbH & Co. KG muss einen Insolvenzantrag stellen. In der Corona-Krise hatte das Unternehmen noch Mittel vom Staat bekommen.

Die finanzielle Situation des Autozulieferers Schlote spitzt sich dramatisch zu. Nachdem das Unternehmen Ende Juni eine Verzögerung bei der Veröffentlichung des Konzernabschlusses für 2023 angekündigt hatte, stellt nun die Tochtergesellschaft Schlote GmbH & Co. KG einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung. Das berichtet die "Wirtschaftswoche". Das Amtsgericht Hildesheim setzte den Anwalt Stefan Liese als vorläufigen Sachwalter ein, um die Interessen der Gläubiger zu wahren. Grund für den Insolvenzantrag ist der Wegfall eines Großauftrags im Wert von etwa 15 Millionen Euro jährlich, nachdem der Kunde Hasenclever & Sohn GmbH insolvent gegangen war.

Das Unternehmen betonte, dass das Insolvenzverfahren auf das Werk in Harsum (Niedersachsen) beschränkt bleibt und keine wesentlichen Auswirkungen auf die laufende Sanierung der Schlote-Gruppe haben soll. Die übrigen Standorte in Deutschland, China und Tschechien, an denen insgesamt rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt sind, seien nicht betroffen. Schlote produziert jährlich etwa 11 Millionen Motorkomponenten und zählt Volkswagen zu seinen Hauptkunden.