Mister Spex kündigt radikalen Umbau an

Wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgab, hat der Aufsichtsrat ein umfassendes Paket beschlossen. Das Projekt mit dem internen Namen "SpexFocus" soll mit einer Restrukturierung beginnen, die es in sich hat. Laut Bericht sollen zehn Prozent der 1.300 Mitarbeiter gehen. Die internationalen Filialen in Österreich, Schweden und der Schweiz sollen geschlossen werden. Kunden müssen sich wohl auf neue Preise einstellen, diese sollen "angepasst" werden.