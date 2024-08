Fosen in Stralsund

Die Fosen Werft in Stralsund hat Insolvenz beantragt. Nach Informationen des NDR sind von der Insolvenz etwa 45 Mitarbeiter betroffen, die laut Angaben der IG Metall in einer Mitarbeiterversammlung informiert wurden. Das Unternehmen hatte die große Schiffbauhalle angemietet, die eines der Wahrzeichen der Stadt ist und in der bis Mai die "Gorch Fock 1" saniert wurde.