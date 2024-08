Inflation sinkt im August auf 1,9 Prozent

Aktualisiert am 29.08.2024 - 14:32 Uhr

Lesedauer: 3 Min.

Die Inflation in Deutschland geht zurück. Lagen die Preise im Juli noch 2,3 Prozent über dem Vorjahresmonat, sind es im August noch 1,9 Prozent.

Die Inflation in Deutschland sinkt deutlich. Im August lagen die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Vor allem Energie war nach den Auswertungen der Statistischen Landesämter billiger als vor einem Jahr, während die Preise für Dienstleistungen überdurchschnittlich gestiegen sind.

Ökonom: "Oft geäußerte Sorge war verfehlt"

Der Ökonom Sebastian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hält den Rückgang der Inflation für eine "sehr gute Nachricht". "Es mehren sich damit die Anzeichen, dass die Inflation in Deutschland endgültig besiegt ist", sagte er am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. "Die oft geäußerte Sorge war verfehlt, der Rückgang der Teuerung der vergangenen Monate könnte nur vorübergehend sein."