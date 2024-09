Der Betriebsrat sprach von mehr als 16.000 Teilnehmern. Mehr als 10.000 waren den Angaben zufolge in der Fabrikhalle dabei, weitere 5.000 folgten der Versammlung über davor aufgestellte Leinwände. Tausende in der Halle skandierten nach Angaben von Teilnehmern "Wir sind Volkswagen , ihr seid es nicht!", als die Vorstände auf der Bühne Platz nahmen.

Werkschließungen in Deutschland nicht ausgeschlossen

Europas größter Autobauer hatte am Montag angekündigt, angesichts der sich zuspitzenden Lage den bisher eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen. Auch Werkschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen werden nicht länger ausgeschlossen. Laut Betriebsrat verlangt VW zudem Einschnitte beim Haustarif. Mehr dazu lesen Sie hier .

Betriebsratschefin Cavallo gesteht zu, dass VW vor "heftigen Problem" stehe. Allerdings kranke der Konzern nicht an seinen deutschen Standorten und an den deutschen Personalkosten, sondern daran, "dass der Vorstand seinen Job nicht macht". "Wenn Krise ist" beim Autobauer, dann gehe es nicht nur um die 120.000 Beschäftigten in der Volkswagen AG, sagte Cavallo weiter. "Es geht um Niedersachsen. Es geht um Deutschland."

Auf der nicht öffentlichen Betriebsversammlung wollten Markenchef Thomas Schäfer und Konzernfinanzchef Arno Antlitz nun die Sparpläne erläutern. Schäfer bemühte sich in seiner Rede, Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft zu schüren. Kostenreduktion und Investitionen "in ein Modellfeuerwerk" würden den Grundstein dafür legen. "Dann werden wir es sein, die die Voraussetzungen geschaffen haben, damit auch die nächsten Generationen hier in Deutschland für Volkswagen arbeiten können", so Schäfer.