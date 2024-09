Aktualisiert am 06.09.2024 - 11:10 Uhr

Aktualisiert am 06.09.2024 - 11:10 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Deutsche Bahn hat einen Medienbericht, wonach sie aus Kostengründen die Digitalisierung von Zugstrecken stoppen wolle, rundweg zurückgewiesen. Der Bericht des SWR "ist falsch", teilte der Konzern am Freitag mit. "Richtig ist: Die Deutsche Bahn hält an der Digitalisierung von Bahnstrecken fest."

Mit der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart laufe derzeit das größte Digitalisierungsprojekt der Schiene in Europa, betonte die Deutsche Bahn (DB). "Auch am aktuellen Vergabeverfahren für die serienmäßige Ausrüstung digitaler Stellwerke lässt sich erkennen, dass die DB die Digitalisierung vorantreibt."

SWR: Minister bestätigen Echtheit der Pläne

Der SWR hatte am Freitagmorgen berichtet, die Deutsche Bahn plane, den Ausbau der digitalen Stellwerkstechnik und der digitalen Schieneninfrastruktur erheblich zu reduzieren. Das gehe aus internen Plänen hervor, die dem SWR vorliegen sollen. Insider, darunter die Verkehrsminister der Länder Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, hätten die Existenz dieser Pläne bestätigt. Statt der ursprünglich geplanten digitalen Stellwerke sollen veraltete und marode Stellwerke nun durch herkömmliche elektronische Technik ersetzt werden – die "bewährte Technik der 1990er-Jahre", zitiert der SWR einen Insider.

Insider: "Das war es mit der Digitalisierung"

Die geplanten Einsparungen sollen Bahnstrecken in ganz Deutschland betreffen, insbesondere in Regionen, die noch nicht digitalisiert sind. Die Frage, ob milliardenschwere Investitionen, wie in die S21-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und den Bahnknoten Stuttgart, noch gerechtfertigt sind, steht im Raum. Denn vor allem diese Projekte wurden unter dem Vorzeichen der Digitalisierung initiiert.