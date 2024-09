Insider: "Das war es mit der Digitalisierung"

Die geplanten Einsparungen betreffen Bahnstrecken in ganz Deutschland, insbesondere in Regionen, die noch nicht digitalisiert sind. Die Frage, ob milliardenschwere Investitionen, wie in die S21-Neubaustrecke Stuttgart-Ulm und den Bahnknoten Stuttgart, noch gerechtfertigt sind, steht im Raum. Denn vor allem diese Projekte wurden unter dem Vorzeichen der Digitalisierung initiiert.