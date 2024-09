KI-Anwendungen benötigen Strom, und diesen bezieht Microsoft jetzt aus einem Atomkraftwerk mit Vergangenheit. In Three Mile Island gab es einst einen dramatischen Zwischenfall.

Die Reaktoranlage war einst Schauplatz des größten Atomkraftunfalls in den USA . 1979 sorgte ein Leck im Kühlwasserkreislauf dafür, dass ein Reaktor überhitzte. Vor fünf Jahren wurde Three Mile Island vom Netz genommen. Jetzt soll ein – beim Unglück nicht betroffener – Reaktor aber wieder angeschaltet werden, für einen besonderen Kunden.

Der Techriese Microsoft hat mit der Betreiberfirma Constellation Energy einen Vertrag geschlossen, nachdem für die nächsten 20 Jahre Atomstrom an das Softwareunternehmen geliefert werden soll. Die Einheit 1 soll 835 Megawatt ins Netz von Pennsylvania einspeisen, um die energieintensiven Künstlichen-Intelligenz-Computer zu betreiben, berichtet der britische "Guardian".

Experten: Energiebedarf durch KI steigt um 160 Prozent

"Bevor das Kraftwerk aus wirtschaftlichen Gründen vorzeitig stillgelegt wurde, gehörte es zu den sichersten und zuverlässigsten Kernkraftwerken am Netz, und wir freuen uns darauf, es unter neuem Namen und mit neuem Auftrag wieder in Betrieb zu nehmen", sagte Joe Dominguez, Präsident und derzeitiger Geschäftsführer von Constellation.

Der neue Name wird Crane Energy Center sein, benannt nach dem ehemaligen Chef Chris Crane.