Immer mehr Skigebiete in Deutschland machen dicht. Ohne kostspielige Investitionen in Sommerangebote hängt die Wirtschaftlichkeit von einem flüchtigen Faktor ab: Schnee.

Der Lift im Skigebiet Bödefeld-Hunau hat mehr als 50 Jahre lang Wintersportler auf den 800 Meter hohen Hunau befördert. Doch in diesem Monat musste die Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG Insolvenz anmelden. "Die letzte Saison war einfach zu schlecht. Wir hatten nur 19 Skitage", sagt Jörg Schmidt t-online.

Der Besitzer eines Handwerksbetriebs war zwei Jahre lang ehrenamtlich Geschäftsführer des Skigebiets. Jetzt ist das Unternehmen zahlungsunfähig, aber es gibt trotzdem noch Hoffnung, dass der Betrieb auch im kommenden Winter laufen kann.

Die Bedeutung des Wintersports für Deutschland

Der Wintersport hat in Deutschland traditionell eine große Bedeutung, und Freizeitsportler geben große Summen dafür aus. Aus einer Studie des Wirtschaftsministeriums geht unter anderem hervor:

Für alle Wintersportarten zusammen werden in Deutschland jährlich 16,4 Milliarden Euro ausgegeben.

ausgegeben. Skifahren ist mit Abstand die wirtschaftlich bedeutsamste Sportart in Deutschland: Skilaufen alleine macht 13 Prozent der Gesamtkonsumausgaben für Sport aus.

der Gesamtkonsumausgaben für Sport aus. Für Skisport wird fast doppelt so viel für Sporturlaube ausgegeben wie für andere Sportarten.

Diese beachtlichen Zahlen sind jedoch alt, die Studie "Wirtschaftsfaktor Wintersport" stammt aus dem Jahr 2013. Eine neuere Schätzung hat das Ministerium bisher nicht vorgelegt. Experten schätzen jedoch, dass die Umsätze in der Wintersportbranche zurückgegangen sind. Das liegt neben dem Ausfall ganzer Saisons aufgrund der Corona-Pandemie insbesondere am Klima.

So fielen die vergangenen Winter in Deutschland eher milder aus. Skisaisons begannen spät und Bilder von graugrünen Schlammpisten machten die Runde. Grund dafür ist die globale Erderwärmung, die sich schlecht mit Wintersport verträgt. Schneesicherheit könnte es zunehmend nur noch in höhergelegenen Skigebieten geben, für Mittelgebirge sieht es schlechter aus.

Skigebiete müssen Insolvenz anmelden

Das betrifft auch das insolvente Skigebiet von Geschäftsführer Schmidt. Der Hunaulift liegt im Sauerland. Das Mittelgebirge ist die bedeutendste Wintersportregion Nordrhein-Westfalens. Wenn es schneit, ziehen dort knapp 40 Skigebiete Touristen und Freizeitsportler magnetisch an. Neben den Liften profitieren dann auch Hotels, Gastronomie, Skischulen und Verleihe. "Manche Skigebiete arbeiten hier sehr erfolgreich", sagt Susanne Schulten.

Sie ist die Sprecherin der "Wintersport-Arena Sauerland", die den Skigebieten der Region eine Plattform bietet und Werbung für sie macht. Doch in diesem Jahr bekam Schulten neben der Insolvenz des Hunaulifts noch eine weitere Hiobsbotschaft. Auch der Skilift im nahegelegenen Winterberg-Züschen fährt nicht mehr.

Erst 2021 hatte sich ein Ehepaar aus Münster einen Lebenstraum erfüllt und das dortige Skigebiet "Mein Homberg" mitsamt Gastronomiebetrieb "Homberg Jause" übernommen. Sie müssten schon ab der ersten Saison Umsatz machen, denn die Kosten seien heftig, sagten die Betreiber damals der "Bild am Sonntag".

Nach zwei schlechten Wintern war der Traum vom eigenen Skigebiet aber schon wieder vorbei. Unter anderem wegen der zu hohen Temperaturen meldete das Unternehmerehepaar im Juli Insolvenz an, berichtet der "Sauerlandkurier".

"Ein ganz anderer Kostendruck"

Susanne Schulten sagt jedoch, dass es nicht allein an der Erderwärmung liege, wenn Skigebiete aufgeben. Stattdessen habe das immer individuelle Hintergründe. Außerdem seien Insolvenzen in der Branche normal, schon seit den Neunzigerjahren hätten viele Einzellifte den Betrieb eingestellt, erklärt die Pressesprecherin.

Die Insolvenz der Betreiber in Winterberg-Züschen und Bödefeld-Hunau erklärt Schulten durch die schwierige Marktsituation. "Diese mittelgroßen Skigebiete stehen unter einem ganz anderen Kostendruck", sagt sie. Die Kosten in der Branche seien stark gestiegen und Betreiber müssten mehr Geld für Energie, Personal und künstliche Beschneiung in die Hand nehmen.

Außerdem seien Investitionen nötig, um ein Sommerangebot aufzubauen. Andere Unternehmer im Sauerland hätten in die Einrichtung von Wanderrouten, Zip Lines, Sommerrodelbahnen oder Bikeparks investiert und könnten ihre Lifte so auch den Rest des Jahres laufen lassen, so Schulten.

Der Schlüssel liegt im Sommer