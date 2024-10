Volkswagen ist das größte Industrieunternehmen Deutschlands. Nun will der Konzern nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mehrere Werke schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen. Das hat weitreichende Folgen.

Keine Branche steht so sehr für die deutsche Wirtschaft wie die Automobilindustrie . Und keine Firma steht so sehr für die deutsche Automobilindustrie wie Volkswagen . Das Unternehmen gibt vielen Menschen Arbeit, die Marke VW gilt in Deutschland als eine der beliebtesten. Wie es VW geht – darauf blickt deshalb das ganze Land.

Der Zustand des Unternehmens

Die Bedeutung von VW

Auch der Chef des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, äußert sich besorgt über die Lage der Autoindustrie und anderer Schlüsselbranchen. Entwicklungen in diesen könnten Anzeichen für eine beginnende Deindustrialisierung sein, warnte er in der "Zeit". VW ist als größte der deutschen Autofirmen besonders einflussreich. Auch, weil das Unternehmen unzählige mittelständische Zulieferer, Werkstätten und damit Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen am Leben hält.