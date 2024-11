Kopiert News folgen

Wie es politisch für Vizepräsidentin Kamala Harris nach der Wahlniederlage weitergeht, ist ungewiss. Um ihre Finanzen hingegen muss sie sich keine Sorgen machen.

Für Vizepräsidentin Kamala Harris hat es nicht gereicht. Am Mittwochmittag deutscher Zeit war klar: Sie hat das Rennen um die US-Präsidentschaft verloren und wird nicht die erste Präsidentin des Landes. Während sich weltweit Politiker und Wirtschaftsvertreter Sorgen darüber machen, welche Auswirkungen eine weitere Amtszeit von Harris' Kontrahenten Donald Trump haben wird, muss sich die Demokratin zumindest um ihre eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse erst einmal keine Sorgen machen.

Denn Schätzungen des Wirtschaftsmagazins "Forbes" zufolge verfügen Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff über ein Vermögen von rund acht Millionen US-Dollar. Diese Summe hat Harris dabei nicht allein in der Politik verdient.

Jahrelange Arbeit im öffentlichen Sektor

Vor ihrer Politkarriere arbeitete Harris jahrelang als Juristin. Von 2004 bis 2010 war sie Bezirksstaatsanwältin von San Francisco. In dieser Tätigkeit verdiente sie laut "Forbes" am Ende ihrer Amtszeit rund 200.000 Dollar jährlich.

Im Anschluss wurde sie Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Für diese Karrierestufe nahm Harris eine Gehaltskürzung in Kauf, verdiente in dieser Zeit 159.000 Dollar im Jahr.

2016 wurde Harris zur Senatorin gewählt. Diesen Posten hatte sie bis 2020 inne und verdiente dabei 174.000 Dollar jährlich. Als Running Mate des amtierenden Präsidenten Joe Biden wurde Harris dann 2020 zur Vizepräsidentin der USA gewählt. Als Vizepräsidentin verdient Harris derzeit 235.100 Dollar im Jahr. Eigentlich beläuft sich das Gehalt des Vizepräsidenten mittlerweile auf 284.000 Dollar, doch der Betrag wurde noch in der ersten Amtszeit von Trump eingefroren und danach nur noch minimal erhöht.

Auch mit ihren Büchern verdiente Harris relevante Summen. Mit den Büchern "Smart on Crime", dem Kinderbuch "Superheroes are Everywhere" und ihren Memoiren "The Truths We Hold" soll die insgesamt Tantiemen in Höhe von 500.000 Dollar erzielt haben.

Harris' Ehemann hat zudem drei Jahrzehnte als Anwalt in der Unterhaltungsbranche gearbeitet, bevor er seine lukrative Karriere aufgab, um Harris zu unterstützen.

Insgesamt steht das Ehepaar also gut dar. Doch noch deutlich höher fallen die Vermögen von Trump und seinem Vize J. D. Vance aus. Trump rangierte zuletzt immerhin auf Platz 500 des Bloomberg Billionaires Index mit einem Vermögen von 5,7 Milliarden Dollar. Vance gab in seiner letzten Offenlegung an, ein Nettovermögen zwischen 4,3 und 10,7 Millionen Dollar zu haben

Passive Anlage und ein Haus in L.A.

Neben den öffentlich bekannten Gehältern in Harris' bisherigen Jobs musste sie als Vizepräsidentin auch regelmäßig ihre sonstigen Einkünfte und Vermögen gegenüber dem Office of Government Ethics offenlegen. Der jüngste Bericht stammt aus dem Jahr 2023. Dieser zeigt, dass Harris bei ihren Anlagen einen passiven Stil bevorzugt und ihr Geld in verwalteten Indexfonds hält.

Insgesamt werden in dem Bericht acht Fonds und mehrere Pensionspläne angeführt. Der Gesamtwert dieser Anlagen liegt laut "Forbes" bei unter einer Million Dollar. Harris selbst hatte in ihrer Erklärung angegeben, Wertpapieranlagen im Wert zwischen 800.000 und 1,75 Millionen Dollar sowie Bargeldbestände zwischen 550.000 und 1,1 Millionen Dollar zu haben. In dem Formular werden immer nur Spannen und keine genauen Beträge abgefragt. Der Bericht zeigt zudem, dass Harris und Emhoff einen Familientrust aufgesetzt haben.

Eine Analyse der Wirtschaftszeitung "Barron's" beziffert den Besitz des Paares, einschließlich der Rentenkonten, Bargeld und Investitionen, somit auf 2,9 bis 6,6 Millionen Dollar. Hinzu kommt dann noch das gemeinsame Haus des Ehepaares in Los Angeles. Das Anwesen ist laut "Forbes" mehr als 4 Millionen Dollar wert.