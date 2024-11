Die Rente ist einer der Bereiche, in denen die "Wirtschaftsweisen" Einsparpotenzial sehen. Vor allem Frauen wären bei Kürzungen betroffen.

Die "Wirtschaftsweisen", ein Sachverständigenrat deutscher Wirtschaftsprofessoren, haben in ihrem Jahresgutachten strukturelle Reformen bei den Staatsausgaben gefordert. Diese betreffen zu einem großen Teil die Sozialausgaben. "Nur wenn der Anstieg der Sozialausgaben gedämpft wird, kann erreicht werden, dass Mindestquoten (etwa für Bildungs- oder Verteidigungsausgaben) auch langfristig eingehalten werden können", heißt es in dem 424-Seiten-Papier, das am Mittwoch der Bundesregierung übergeben wurde.