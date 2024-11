Aktualisiert am 17.11.2024 - 15:09 Uhr

Aktualisiert am 17.11.2024 - 15:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Friedrich von Metzler: Der Bankier ist gestorben. (Quelle: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de/imago)

Trauer um den Bankier Friedrich von Metzler: Der langjährige Chef des gleichnamigen Bankhauses in Frankfurt ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Der Frankfurter Banker Friedrich von Metzler ist tot. Wie das Bankhaus mitteilte, ist der Unternehmer und Mäzen am Sonntag im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 81 Jahre alt.

"Friedrich von Metzler hinterlässt mit seinem außerordentlichen Engagement, Weitblick und sozialer Verantwortung eine Lücke in der deutschen Banken- und Kulturlandschaft“, sagte Wolfgang Kirsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft. "Er war Bankier aus Leidenschaft, Bürger aus Überzeugung und von Herzen ein Frankfurter."

Friedrich von Metzler wurde am 23. April 1943 in Dresden geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann und arbeitete im Kapitalmarktgeschäft in verschiedenen Bankhäusern.