Lesedauer: 2 Min.

Rubel-Scheine: In den vergangenen Monaten hat die Währung stark an Wert verloren. (Quelle: Russian Look/imago-images-bilder)

Der russische Rubel rutscht ins Bodenlose. Die russische Währung ist so wenig wert wie seit Beginn des Krieges nicht mehr.

Der russische Rubel hat seit Anfang August fast ein Viertel seines Wertes verloren. Der Kurs brach seither im Vergleich zum US-Dollar und dem chinesischen Yuan um mehr als 24 Prozent ein. Dem Datenanbieter LSEG zufolge mussten am Mittwoch 106,40 Rubel für einen Dollar bezahlt werden – 0,86 Prozent mehr als am Vortag. Weniger wert war der Rubel zuletzt im März 2022, dem ersten Monat nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine. Im Vergleich zum Yuan fiel er um 0,51 Prozent auf 14,74 Rubel und damit ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren.