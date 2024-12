Rebellen zünden Sarg von Assads Vater an

2023 schrumpfte die Wirtschaft, 2024 wird sie es wohl auch. Und nächstes Jahr? Geht es auch nicht aufwärts, wie jetzt alarmierende Zahlen der Konjunkturforscher zeigen.

Die Stimmung: schlecht. Die Aussichten: düster. So in etwa lässt sich die Lage der deutschen Wirtschaft zum Jahresende zusammenfassen. Und Besserung ist auch 2025 kaum in Sicht.

Am Donnerstag haben mehrere führende Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands ihre Konjunkturprognosen veröffentlicht – mit teils niederschmetternden Ergebnissen. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge schrumpfen dürfte, ist jetzt auch das ursprünglich erwartete ordentliche Wachstum fürs nächste Jahr nicht mehr absehbar. Jetzt zeichnet sich nur noch eine Stagnation ab, wie folgende Zahlen zeigen:

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) aus Berlin rechnet beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2025 lediglich mit einem Mini-Wachstum von 0,2 Prozent.

Das Münchner Ifo-Institut ist nur wenig optimistischer, geht von 0,4 Prozent Wachstum aus. Bestenfalls könnte es ein Plus von 1,1 Prozent werden – allerdings nur, wenn die nächste Regierung in der Wirtschaftspolitik die Weichen richtig stelle.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet gar kein Plus beim BIP, geht von einer echten Stagnation aus: 0,0 Prozent Wachstum.

Die Zahlen alarmieren. Denn: Schon 2023 und auch im laufenden Jahr ist die Wirtschaft in Deutschland geschrumpft. Das heißt, der Wohlstand – auch pro Kopf – ist zurückgegangen, die Deutschen werden auf dem Papier ärmer – und müssen teils auch ganz konkret um ihre Jobs bangen. Zum Beispiel in der angeschlagenen Automobilbranche, wo sich zuletzt Insolvenzen und Meldungen von Werkschließungen häuften.

Besonders bitter: In vielen anderen Industrieländern geht es derweil bergauf. Für Frankreich und Großbritannien etwa rechnet der Internationale Währungsfonds fürs laufende Jahr mit einem Plus von jeweils 1,1 Prozent, in den USA dürfte die Wirtschaft sogar um 2,8 Prozent wachsen.

"Wirtschaft schleppt sich durch die Stagnation"

Normalerweise ist es so, dass auf Rezessionsjahre relativ zügig wieder Wachstumsjahre folgen. Die Konjunktur nämlich unterliegt Schwankungen, nach dem Tief geht es meist wieder bergauf, auch weil sich die Rahmenbedingungen und damit die Stimmung in den Unternehmen in der Regel schnell wieder verbessern.

Dass das in Deutschland derzeit nicht der Fall ist, bereitet den Ökonomen Sorgen. "Im Moment ist noch nicht klar, ob es sich bei der derzeitigen Stagnationsphase um eine vorübergehende Schwäche oder um eine dauerhafte und damit schmerzhafte Veränderung der Wirtschaft handelt", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Auch die Kieler Volkswirte fassen in ihrem Ausblick zusammen: "Die deutsche Wirtschaft kann sich nicht aus der Stagnation lösen." Und die Experten vom DIW dämpfen Erwartungen auf baldige Besserung: "Die Wirtschaft schleppt sich durch die Stagnation, eine nachhaltige Erholung rückt auch angesichts struktureller Herausforderungen immer weiter in die Ferne."

Trumps Zölle bergen zusätzliche Risiken

Erst ab Mitte nächsten Jahres gehe es konjunkturell in "Trippelschritten" bergauf. Für 2026 rechnet das DIW mit 1,2 Prozent Wachstum, das IfW jedoch nur mit einem Konjunkturplus von 0,9 Prozent. Das Ifo hält im optimistischen Szenario 1,6 Prozent Wachstum für möglich, im Basisszenario aber nur 0,8 Prozent für wahrscheinlich.

Die Gründe für die Wirtschaftsschwäche sind vielfältig. "Wir sehen einen kritischen Mix aus konjunktureller Flaute und strukturellen Problemen", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik. "Das macht vor allem dem sonst so exportstarken verarbeitenden Gewerbe zu schaffen, das als Rückgrat der deutschen Wirtschaft gilt." Zu den strukturellen Herausforderungen zählen unter anderem die Energiepreise, die nach Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem damit verbundenen Aus für billiges Gas aus Russland nach oben geschnellt sind.

Hinzu kommen absehbar aber auch noch weitere Schwierigkeiten. So sind sich die Ökonomen einig, dass die angekündigte Handelspolitik in den USA Gegenwind erzeugen dürfte. Sollte die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump Teile ihrer protektionistischen Ankündigungen wie Strafzölle auf Importe umsetzen, werde dies die Exporte zusätzlich bremsen, erklärte das Kieler IfW. "Dabei haben diese schon zuletzt aufgrund der nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nicht mehr mit dem Welthandel Schritt halten können."

Zwei von fünf Firmen planen Jobabbau

Die konkreten Auswirkungen der mauen Konjunktur machen sich dabei schon jetzt bemerkbar. Vielerorts wollen Unternehmen Stellen abbauen. Selbst Autobranchenprimus Volkswagen hat unlängst seine Beschäftigungsgarantie für die Angestellten aufgekündigt.