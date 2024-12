Explodierende Strompreise belasten die Wirtschaft und sorgen für Kritik aus dem Ausland. Unternehmen und Nachbarländer sehen Deutschlands Energiepolitik in der Verantwortung.

Die zuletzt dramatisch gestiegenen Strompreise in Deutschland haben zu heftiger Kritik aus Wirtschaft und Ausland geführt. Am vergangenen Donnerstag erreichte der kurzfristige Strompreis mit 936 Euro pro Megawattstunde ein Rekordniveau. Damit lag der Preis um ein Vielfaches über den Werten in Nachbarländern wie Frankreich (277 Euro) oder Polen (164 Euro). Unternehmen sehen ihre Existenz bedroht, während internationale Stimmen der Bundesregierung schwere Versäumnisse vorwerfen.