Die Möbel werden am Produktionsstandort in Weil am Rhein getestet. Dort befindet sich ein ganzer "Vitra-Campus". Hunderttausende Besucher kommen laut Unternehmensangaben jedes Jahr an die Schweizer Grenze, um selbst auszuprobieren, auf welchen Stühlen es sich am besten sitzt und auf welcher Couch es sich am bequemsten liegt.