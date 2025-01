Und die Arbeitszeit in Deutschland geht seit Jahren zurück – und mit ihr die Produktivität. Zwar gab es im Jahr 2024 mit rund 46 Millionen eine Rekordzahl an Erwerbstätigen. Zugleich hat sich die Zahl der von ihnen geleisteten Arbeitsstunden seit 1990 nicht erhöht, weil viele in Deutschland nur in Teilzeit arbeiten. "Es gibt eine ganze Palette an Faktoren, die die deutsche Wirtschaft aktuell lähmen", fasst Wollmershäuser zusammen.