Der Wirtschaft, so Dulger, gehe es dramatisch. Sein fast schon vernichtendes Urteil: "Die Insolvenzen steigen an. Die deutschen Unternehmen machen ihre Gewinne fast nur noch im Ausland." Zugleich würden die Inflation und die hohen Zinsen weiterhin viele Firmen belasten. "Es wird auch noch zu wenig investiert", so Dulger. "Das alles zusammen gefährdet unseren Wohlstand und die Zukunft unseres Wohlstands."

"Vorfahrt für mehr Wettbewerbsfähigkeit"

Egal, ob es um einen Zuwachs an Wohlstand gehe, ob um die Erneuerung der maroden Infrastruktur, für bessere Bildung oder dauerhafte Tragfähigkeit der Sozialsysteme – alles hänge von einer starken Wirtschaft und einem nötigen Wachstum ab, so der Arbeitgeberpräsident. Zentral für eine gelingende Wirtschaftspolitik sei dabei unter anderem, dass die Beschäftigten in Deutschland wieder mehr Netto vom Brutto hätten. Einen wirtschaftlichen Aufschwung könne es nur geben "in einem Land, in dem Arbeit sich wieder lohnt, in dem Arbeit wieder Spaß macht", so Dulger.