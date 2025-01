Aktualisiert am 27.01.2025 - 20:14 Uhr

Aktualisiert am 27.01.2025 - 20:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Coca-Cola-Produktion in Mannheim (Archivbild): Von dem Rückruf betroffen sind Waren mit Produktionscode von 328 GE bis 338 GE. (Quelle: Uli Deck)

Menschen mit einer gestörten Schilddrüsenfunktion reagieren sensibel auf zuviel Chlorat. Deshalb ruft Coca-Cola in Europa hergestellte Softdrinks zurück.

Coca-Cola ruft zahlreiche Softdrinks aus Getränkedosen und Glasflaschen zurück. Dies geschehe aufgrund eines zu hohen Chloratgehalts und in Absprache mit den zuständigen Behörden in Belgien und Luxemburg, teilte das Unternehmen in Brüssel mit. Man gehe jedoch von einem sehr geringen Risiko für Verbraucher aus.