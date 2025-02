Blick in einen verregneten Rückspiegel: Der Hersteller Flabeg stellt in Deutschland den Betrieb ein. (Symbolfoto) (Quelle: IMAGO/Peter Henrich (HEN-FOTO))

Flabeg, einst ein führendes Unternehmen in der Glasveredelung für die Automobilindustrie , hatte bereits im Juli 2024 Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Firma stellt Displays und Spiegel für Autos her.

Insolvenz: Nur deutsche Flabeg-Tochter betroffen

Die Entlassungen sollen gestaffelt erfolgen: In den nächsten Tagen verlieren 100 Mitarbeiter ihren Job, während weitere 80 noch bis Mai 2025 bleiben werden, um das Geschäft abzuwickeln. Betroffen ist nur die deutsche Tochtergesellschaft mit Sitz in Furth am Wald. Andere Standorte in Tschechien, Ungarn, Frankreich, China, den USA und Brasilien sind bisher nicht betroffen.