Auch wenn Friedrich Merz sich im Wahlkampf nicht klar dazu bekannt hatte, scheint die Reform der Schuldenbremse zu kommen. In den Finanzplänen, auf die sich SPD und Union jetzt geeinigt haben, ist angedacht, dass Militärausgaben über etwa 45 Milliarden Euro aus der Schuldenbremse ausgeklammert werden. Die Idee dabei: Die Aufrüstung geht so nicht auf Kosten von anderen Projekten der kommenden Bundesregierung . Zudem soll ein 500 Milliarden schweres Sondervermögen kommen. Für beide Vorhaben wird die Bundesregierung massive Schulden aufnehmen müssen.

Weniger Schulden als der europäische Durchschnitt

Nach Macau folgen in der Auflistung des IWF Brunei Darussalam (2,33 Prozent des Bruttoinlandsproduktes), Kuwait (3,17 Prozent), Turkmenistan (4,67 Prozent) und Hongkong (6,33 Prozent). Letzteres ist mit etwas mehr als sieben Millionen Einwohnern auch das bevölkerungsreichste der fünf Länder. Aber auch so muss nur eine deutlich kleinere und weniger komplexe Infrastruktur als in Deutschland unterhalten werden.

In Deutschland lag die Staatsverschuldung gemessen am BIP nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2023 deutlich höher, bei 62,9 Prozent. Das muss aber trotzdem nicht gleich alarmierend sein: In Frankreich lag laut Zahlen des IWF die Verschuldung in demselben Jahr bei 109,9 Prozent, die der USA bei etwa 118,7 Prozent und in Japan sogar fast 250 Prozent. Auch der Schnitt der EU-Mitgliedsstaaten liegt über dem Wert Deutschlands: 2023 waren es 80,9 Prozent.