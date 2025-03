Auswirkungen in ganz NRW Kita, Müllabfuhr, Nahverkehr: Hier wird am Mittwoch gestreikt

Von dpa 10.03.2025 - 20:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Köln (Archivbild): Eine mit Streik-Plakaten beklebte Straßenbahn der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) steht vor dem Bahndepot. (Quelle: Oliver Berg)

Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Seit Wochen gibt es Warnstreiks. Der Streikhöhepunkt am Mittwoch wird Millionen Pendler treffen. Und: Müll bleibt liegen, Kitas und Ämter sind geschlossen.

Busse und Bahnen bleiben in den Depots, Mülltonnen ungeleert am Straßenrand, Ämter oder Kitas geschlossen, der Betrieb in Sparkassen oder Jobcentern stottert: Für Mittwoch haben die Gewerkschaften Verdi und GEW im Tarifstreit mit Bund und Kommunen zu einem landesweiten Warnstreiktag in Nordrhein-Westfalen aufgerufen. Nach lahmgelegten Flughäfen am Montag soll noch einmal nachgelegt werden. Schon zu Wochenbeginn ruckelte es mancherorts – auch über die Airports hinaus.

Loading...

Am Mittwoch könnte es alleine im öffentlichen Personennahverkehr Millionen Pendlerinnen und Pendler in NRW treffen, weil vielerorts womöglich Busse und Bahnen nicht ausrücken. Es sei mit flächendeckenden Ausfällen vor allem im ÖPNV im Ruhrgebiet und in den Großstädten zu rechnen, kündigte Verdi an.

Donnerstag Streik der Rheinbahn

Für Donnerstag sei ein weiterer ganztägiger Warnstreik für die U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien im Netz der Rheinbahn angekündigt, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Geplant sei, den regulären Betrieb am Freitagmorgen, 14. März, gegen 4 Uhr wieder aufzunehmen

Und: Durchgängig von Montag bis Samstag sei das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal in der Leitzentrale in Minden zum Warnstreik aufgerufen, sagte eine Verdi-Landessprecherin. Die Leitzentrale steuere und überwache die Schleusen an der Weser.

Es werde aber nicht beim Verkehr bleiben: Am Mittwoch sollen Beschäftigte aller Bereiche im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen – außer den Flughäfen – gemäß Aufruf die Arbeit vorübergehend niederlegen, kündigte Verdi an. Also viele Tausend Menschen in Stadtverwaltungen und Landkreisen, Kitas, Kliniken, Sparkassen, Schwimmbädern, Jobcentern und Arbeitsagenturen oder auch in der Abfallwirtschaft. "Das zeigt deutlich, wie vielfältig der öffentliche Dienst ist und wo überall die Beschäftigten ihn aufrechterhalten", betonte die Gewerkschaftssprecherin.

Warnstreiks laufen mancherorts bis zum Wochenende

An vielen Orten seien erneut Demos geplant – so in Dortmund, Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Heinsberg, Münster, Bielefeld, Hagen und Siegen. In größeren Städten rechnete Verdi mit mehreren Tausend Teilnehmenden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rief ebenfalls zu ganztägigen Aktionen auf. "Die Beschäftigten sind wütend über die Blockadehaltung der Arbeitgeber", sagte GEW-Landesvorsitzende Ayla Çelik.

Für alle anderen Tage von Montag bis Samstag wird es Verdi zufolge punktuell zu Aktionen kommen. "Die Warnstreiks laufen auch weiter parallel zu den Verhandlungen." Die dritte Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen beginnt an diesem Freitag (14. März) in Potsdam und dauert bis 16. März.

Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten acht Prozent mehr Entgelt, aber mindestens 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber hatten bisher kein konkretes Angebot vorgelegt, die Forderungen aber als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Mit den Warnstreiks schade man in erster Linie den Bürgern, kritisierten sie.

Einzelne Aktionen schon ab Montag

Viele Ausfälle gab es schon am Montag. So wurde die Düsseldorfer Rheinbahn bestreikt. Der Streik solle 72 Stunden dauern, man plane, den regulären Betrieb am Donnerstagmorgen wieder aufzunehmen, informierte das Unternehmen. Betroffen sei das gesamte Netz – mit Düsseldorf, Kreis Mettmann, Stadt Meerbusch und Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen.

In Essen, Bochum, Gladbeck und Hamm wurde der Entsorgungsbetrieb bestreikt, schilderte Verdi. Probleme könne es teilweise bis Samstag geben. Vor einem geschlossenen Recyclinghof in Düsseldorf stapelte sich schon am Montag der Müll. In Herne fielen Teile der Stadtverwaltung aus, ebenso in Aachen oder Wuppertal. In Duisburg wurde ab Mittag der Zoo bestreikt.

Am Mittwoch weitere Bereiche einbezogen