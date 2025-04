Amazon hat laut einem Medienbericht sein Interesse am Kauf von TikTok angemeldet. Der weltgrößte Online-Händler habe das Angebot in einem Brief an Vizepräsident J. D. Vance und Handelsminister Howard Lutnick unterbreitet, schrieb die "New York Times" unter Berufung auf informierte Personen. Verschiedene an den Verhandlungen beteiligte Akteure nähmen die Amazon-Offerte jedoch nicht ernst, hieß es einschränkend.