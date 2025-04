Aktualisiert am 04.04.2025 - 16:12 Uhr

Die US-Handelspolitik und die Opec+ treiben die Ölpreise in die Tiefe. Der Markt reagiert auf Zollpakete und erweiterte Fördermengen nervös.

Die Ölpreise haben am Donnerstag mit einem deutlichen Rückgang auf das umfassende Zollpaket der US-Regierung sowie die Erhöhung der Fördermenge des Ölverbunds Opec+ reagiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 69,89 US-Dollar . Das waren 5,05 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um 5,24 Dollar auf 66,47 Dollar.

Am Ölmarkt sorgen sich Anleger um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft, die nach dem Zollpaket der US-Regierung an Schwung verlieren könnte – mit entsprechenden Auswirkungen auf die Öl-Nachfrage. Die Ankündigung vom Vorabend ist der bislang aggressivste und folgenreichste Schritt in der ohnehin rabiaten Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Ein Handelskrieg mit der EU und anderen Staaten scheint nun unausweichlich.