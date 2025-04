Es gab kurz großes Interesse an diesem Projekt. Zur Vorstellung hatten sich zahlreiche überregionale Medien angekündigt. Doch dann ist am selben Tag Putin in die Ukraine einmarschiert – und es kam lediglich der Vertreter des lokalen Anzeigenblatts. Es klingt banal, aber das Beispiel zeigt die Verschiebung des öffentlichen Fokus von Nachhaltigkeit hin zu Sicherheit. Wir haben damals die Preise nicht erhöht, weil wir dachten, wir machen die zusätzlichen Investitionen durch höheren Umsatz wett. Wir haben zwar mehr Eier verkauft, aber in letzter Konsequenz hat es sich nicht gerechnet.

Das Projekt ist also gescheitert?

Wir hatten den Hof ja bereits umgebaut, PV-Anlagen installiert und E-Stapler angeschafft, aber wir fördern nun keine Aufforstungsprojekte im Amazonasgebiet oder PV-Anlagen bei Johannesburg mehr. Jetzt gibt es Aufforstungsprojekte in Schleswig-Holstein. Außerdem hat sich die Gesetzeslage ein wenig geändert und wir mussten unsere Werbebotschaft anpassen, dürfen es nicht mehr als klimaneutrales Ei umwerben.

Was tut die Geflügelindustrie dann, um der Verantwortung beim Klimawandel gerecht zu werden?

Erst einmal brauchen wir einheitliche Standards bei der Berechnung des CO2-Ausstoßes. Dann müssen wir schauen, was wir verändern können. Wenn die Konsumenten bestimmte Dinge fordern, dann müssen wir reagieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Pfad der Tugend verlassen. Ich fordere also nicht, mehr CO2 zu produzieren. Da müssen wir Vorreiter sein. Aber wir müssen faktenbasiert diskutieren. Denn ein Bioei verbraucht mehr Energie. Die Henne braucht mehr Platz, legt weniger Eier und das Futter hat nur den halben Ertrag. Deswegen wird das Ei teurer, nicht aber, weil sich der Biobauer die Taschen vollsteckt. Ökologie ist aber auch gleich Ökonomie. Wenn etwas teuer ist, dann ist es nicht gleich nachhaltig, im Gegenteil: Es ist deswegen so teuer, weil so viel Energie in das Produkt gesteckt wurde. Diese Botschaft möchten aber die wenigsten hören.

Es fehlt also die entsprechende Nachfrage?

Der damalige Druck für mehr Nachhaltigkeit ist weg. Das ist schade, denn es braucht genau diesen Druck für Veränderung. Gleichzeitig darf er aber auch nicht einseitig sein, man darf nicht überall böse Buben ausmachen.

In der Kritik steht häufig auch das Tierwohl. Tut da die Geflügelwirtschaft genug, um das Tierwohl überall zu sichern?