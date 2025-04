Umfrage: Deutschlands Wirtschaft rutscht in die Rezession

Kräne im Hamburger Hafen (Archivild): Die deutsche Exportwirtschaft steckt in der Krise. (Quelle: Markus Tischler via www.imago-images.de)

Die deutsche Wirtschaft schwächelt weiter. Ein Konjunkturbarometer sieht nun das Abrutschen in die Rezession.

Die deutsche Wirtschaft ist einer Umfrage zufolge im April wieder in eine Rezession abgesackt. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft mit Industrie und Dienstleistern sank stärker als erwartet auf 49,7 Punkte von 51,3 Zählern im März, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Mittwoch mitteilte. Das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer fiel damit auf ein Vier-Monatstief und liegt nun wieder unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten.