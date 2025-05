China hat Plastikimporte aus der EU, den USA, Japan und Taiwan mit Zusatzzöllen von bis zu 75 Prozent belegt. Das Handelsministerium in Peking verwies am Montag auf eine Anti-Dumping-Untersuchung. Die neuen Zölle betragen 3,8 bis 74,9 Prozent und betreffen Einfuhren von Polyformaldehyd-Copolymeren, einem gängigen Kunststoff, der in Autoteilen, medizinischen Geräten und Haushaltsgeräten verwendet wird.