dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gewinne erwartet

ASIEN: - ├ťBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienm├Ąrkte in Asien haben am Montag zugelegt. So ├╝berwog die Aussicht auf weitere Corona-Lockerungen in China, dieses Mal in der Hauptstadt Peking, die Sorge vor den Folgen weltweit hohe Inflationsraten. So ging es f├╝r den Hongkonger Hang-Seng-Index um eineinhalb Prozent nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann gut eineinhalb Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent. In Australien ging es hingegen etwas nach unten.