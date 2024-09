Der Wettbewerb am Himmel wird härter: Die Lufthansa streicht Flüge und für Reisende wird es teurer. Auch die Börse reagiert. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Doch die wirtschaftlichen Herausforderungen sind ebenfalls größer geworden. Die 118 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum scheinen in weite Ferne gerückt. Die Aktie: deutlich im Minus. Was ist passiert? Und: Wie geht es weiter bei Deutschlands führender Airline?

Hohe Streikkosten – aber nicht nur das

Negativ wirkten sich zunächst die Streiks vom Jahresbeginn aus. Nach Angaben der Airline kosteten diese 250 Millionen Euro. Schon im Frühjahr hatte die Lufthansa ihre Gewinnziele kassiert. Zweitens kommen die beiden Hersteller Boeing und Airbus mit der Produktion nicht nach. Effizientere neue Flugzeuge lassen also auf sich warten. Punkt drei: der Wettbewerb. Die staatlichen Abgaben sind höher geworden. Der Branchenverband BDL bemängelt, dass Steuern und Gebühren sich in kurzer Zeit verdoppelt hätten. Das betrifft etwa Kosten für Luftsicherheit oder Flugsicherung. Fluggesellschaften aus Nicht-EU-Staaten tragen diese Lasten nicht in diesem Maße.

Auf der anderen Seite hat die Gesellschaft massive strukturelle Sorgen: Die Abhängigkeit von Geschäftskunden, früher ein lukratives Geschäft, ist in Zeiten von Video-Konferenzen fatal. Auch hohe Tarifabschlüsse fordern ihren Tribut. Unterm Strich bleibt zu wenig übrig. Dabei war die Airline-Gruppe recht ordentlich aus der Pandemie herausgekommen, die Reiselust war groß. Die Lufthansa konnte staatliche Stützungsgelder flott zurückzahlen. Doch die Hoffnungen, dass der Himmel schnell so voll werden würde wie vor der Pandemie, bewahrheiteten sich nicht.

Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Verschärfter Sparkurs

Die Lufthansa muss also sparen. Und deshalb stehen die Flüge von Frankfurt nach Peking auf der roten Liste. Hier sind seit dem Ende der Pandemie weniger Geschäftskunden unterwegs. Zugleich sind für diese Strecke die Kosten für die Lufthansa gestiegen: Sie muss wegen der Sanktionen Russland umfliegen. Das dauert länger und kostet mehr. Ein Vorteil für die chinesischen Airlines , die hier gerne in die Bresche springen und den Umweg nicht fliegen müssen. Sie sind damit schneller und günstiger.

Gesellschaften wie Air China können zwar nicht beliebig oft nach Europa fliegen und andere Airlines aushebeln. Das regelt ein Verkehrsabkommen zwischen Deutschland und China. Es begrenzt die Zahl der wöchentlichen Flüge auf acht pro Woche im kommenden Jahr. Es genügt aber offenbar, um auch andere Wettbewerber zu verdrängen. So fliegt auch British Airways ab Oktober nicht mehr zwischen London und Peking. Nach New York oder San Francisco geht es indessen mit der Lufthansa künftig ebenfalls seltener als bisher. An anderen Strecken will sie kleinere Flieger zum Einsatz bringen.