Es braucht viel mehr als Essen

Damit zeigt sich ein Trend: Taiwan und andere asiatische Regionen gelten als Wachstumsmärkte für Lieferdienste. Die Kunden sind digitalaffin, bestellen viel und gern. Aus anderen Regionen hat sich Delivery Hero indessen zurückgezogen: aus Dänemark und Slowenien zum Beispiel. Aktionäre und sogenannte aktivistische Investoren, die inzwischen an Bord sind, erwarten nun, dass Delivery Hero abliefert.

Aktivistische Investoren sind engagiert wegen der Rendite und nicht wegen immer wieder verschobener Aussichten. Sie machen entsprechend Druck. Es scheint zu funktionieren. Immerhin hat Delivery Hero bereits in diesem Jahr mehr Umsatz in den Büchern und die Jahresprognosen angehoben. Die Aktie gewann auf Jahressicht um mehr als 50 Prozent und steht Mitte Oktober bei 38,05 Euro.

Außerdem schöpfen Aktionäre mit einem Börsengang Hoffnung. Die Delivery-Hero-Tochter Talabat, die in Nahost und Afrika agiert, soll bald an die Börse gehen. Allerdings nicht in Frankfurt – sondern in Dubai. Diese Aussichten verbesserten die Bewertung der Delivery-Hero-Aktie.

Lieferando-Mutter: Auftrieb dank Amazon?

Nach den enttäuschenden Zahlen im dritten Quartal muss sich die Lieferando-Mutter Just eat Takeaway nun ebenfalls neu ausrichten. Kooperation scheint dabei das Schlagwort der Stunde zu sein. Und so taten sich im Juni Lieferando und Amazon zusammen: Prime-Mitglieder zahlen seither keine Gebühr für die Bestellung von Waren über Lieferando. Ein Pilotprojekt mit Tchibo folgte im August: Der Lieferdienst bringt Kaffee, Kleidung, Deko und andere Produkte aus dem Tchibo-Segment. Schon seit Oktober 2023 lassen sich Elektroartikel von Saturn und Mediamarkt über Lieferando beziehen.

Außerdem können Kunden von Lieferando jetzt Lebensmittel bei Rewe ordern und zu sich nach Hause bestellen. Rewe liefert schon seit Jahren Lebensmittel aus. Aber jetzt soll es möglich sein, noch früher und abends noch länger und schneller Lieferungen zu bestellen. Die Auslieferung übernimmt ein Dritter: Flink, an dem Rewe beteiligt ist. Nach dem Aus von Getir und Gorillas ist Flink der einzig verbliebene Express-Lieferant in Deutschland. Innerhalb von 45 Minuten will Flink liefern.

Wer Erfolg haben will, muss flexibel bleiben

Ob Verkäufe, Zukäufe und Kooperationen das Heilmittel der Lieferbranche sind, ist schwer zu sagen. Ohne Skalierung, also ohne Anpassung des Geschäftsmodells an immer neue Entwicklungen, um Ressourcen effizient zu nutzen, wird es schwer. Mit Partnerschaften und Kooperationen lassen sich Reichweiten, Produktangebote und Liefermöglichkeiten verbessern. Unterschiedliche Services müssten über eine einzige Plattform buchbar sein, das wäre für die Kunden eine Erleichterung. Drohnen können in Zukunft womöglich auch die Erreichbarkeit auf dem Land verbessern.